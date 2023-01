Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza abre seleção para 14 vagas de nível superior

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, abriu inscrições para seleção pública de profissionais de nível superior para atuar na proteção social do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

São ofertadas 14 vagas, sendo 11 para profissionais de Pedagogia, uma delas exclusiva para pessoa com deficiência, e três vagas de ampla concorrência para terapeutas ocupacionais. A remuneração é de R$ 2.473,69.

Interessados devem se inscrever até 24 de janeiro, pelo canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. A inscrição custa R$ 120.

Prova objetiva

A primeira etapa do certame consiste em prova objetiva de conhecimentos específicos, a ser realizada no dia 12 de fevereiro. A segunda etapa será a análise de títulos. A publicação do resultado no Diário Oficial do Município está prevista para 16 de março.