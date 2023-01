Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

O Ceará tem diversos concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (9). São selecionados candidatos para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam entre um salário mínimo e R$ 21.029,09.

Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) prorrogou as inscrições do concurso público até 15 de janeiro.

São 17 vagas de posse imediata, sendo 12 para Fiscal Ambiental e 5 para Gestor Ambiental. Há também formação de cadastro de reserva de 170 vagas.

Os interessados podem se inscrever no site do Idecan, com taxa de participação no valor de R$ 150. É necessário ter mais de 18 anos, e possuir graduação completa no curso exigido pela determinada vaga.

A remuneração é de R$ 3.931,17, com cumprir carga-horária semanal de 40 horas. As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Crato, em 5 de fevereiro de 2023.

Confira o edital completo

Prefeitura de Pacajus

Cargos gerais

A Prefeitura de Pacajus tem concurso aberto com mais de 800 vagas para diversos cargos, como assistente social, arquiteto, cirurgião dentista, médico, recepcionista e professor.

Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 20.000, com carga-horária de 20 a 40h semanais. Há vagas de posse imediata e formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Consulpam até 17 de janeiro. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, de R$ 70 a R$ 140.

Confira o edital completo

Agentes de trânsito e guardas municipais

A Prefeitura de Pacajus também tem concurso público aberto para seleção de 12 agentes de trânsito e 48 guardas municipais. Há outras 126 vagas para cadastro de reserva.

O concurso exige nível médio. A carga horária semanal é de 40h. O salário-base para agente de trânsito é de R$ 1.489,55 e para guarda municipal, R$ 1.500.

As inscrições são realizadas online, no site do Instituto Consulpam, até 17 de janeiro.

Confira o edital completo

Receita Federal

O concurso público da Receita Federal tem vagas abertas para unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em todo o território nacional.

São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 vagas para Analista-Tributário, exigindo nível superior. A remuneração inicial para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor, R$ 21.029,09.

As inscrições podem ser realizadas até 19 de janeiro, no site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário

É importante ressaltar que o concurso é nacional, ou seja, os servidores poderão ser designados para trabalhar em quaisquer unidades da Receita Federal, e não somente as do Ceará.

Confira o edital completo

Prefeitura de Acopiara

A Prefeitura de Acopiara tem concurso público aberto para seleção para diversos cargos de nível médio e superior. São 122 vagas, com posse imediata e formação de cadastro de reserva.

Há seleção para agente administrativo, topógrafo, técnico em radiologia, assistente social, dentista, enfermeiro, médico, professor, psicólogo, nutricionista, gestor em saúde pública e professor.

Os salários vão de R$ 1.212 a R$ 7.500. A carga horário mensal varia entre 150h e 200h. Os interessados devem se inscrever no site da Universidade Patativa até 15 de janeiro.

Confira o edital completo

Banco do Brasil

O Banco do Brasil tem concurso público aberto para dependência em diversos estados, entre eles o Ceará. São 6 mil vagas para o cargo de Escriturário.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50.

Confira o edital completo

Prefeitura de Mulungu

A Prefeitura de Mulungu, no maciço de Baturité, prorrogou as inscrições de concurso público até 15 de janeiro. São 600 vagas para os ensinos fundamental, médio e superior.

Há seleção para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, agente administrativo, apoio à docência, assistente social, psicólogo, dentista, enfermeiro, professor e secretário.

Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 4.828,73, com carga-horária mensal de 100h, 120h ou 200h. As inscrições ocorrem no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 134 para nível superior.

Confira o edital completo

Prefeitura de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel está com seleção aberta para atuação integrada na rede municipal de educação. São 178 vagas distribuídas entre as funções de auxiliar de serviços gerais, monitor de transporte, merendeira, cuidador de crianças especiais, eletricistas, motorista cat.B, motorista cat.D (ônibus escolar), pedreiro e vigia.

A remuneração mínima é R$ 1.320 e a máxima de R$ 2.014. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada a critério das necessidades de administração.

As inscrições ocorrem até o dia 10 de janeiro, pelo formulário disponibilizado pela Prefeitura de Cascavel.

Confira o edital completo

Marinha

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para as escolas EAMCE, EAMES e EAMS, sendo destinadas a diferentes áreas como apoio, eletromecânica e mecânica. São 671 vagas distribuídas entre três estados: Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

A remuneração bruta é de R$ 2.294,50, sendo R$ 1.765 correspondente ao soldo militar, R$ 229,45 correspondente ao adicional militar, R$ 211,80 correspondente ao adicional habilitação e R$ 88,25 correspondente ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro, pelo site oficial da Marinha. O valor da taxa é de R$ 40.

Confira o edital completo