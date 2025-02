Ufal publica edital de concurso para professores com salários de até R$ 10 mil; confira

A Universidade Federal do Alagoas (Ufal) abrirá, no dia 12 de março, as inscrições do concurso para professores. Ao todo, são 71 vagas para as classes auxiliar, assistente e adjunto, com exigências de graduação, mestrado e doutorado, respectivamente. As informações do certame constam em edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (21).

Os salários variam entre R$ 2.681,35 e R$ 10.481,64, e incluem retribuição por titulação. As inscrições serão realizadas exclusivamente online pelo site da universidade, com início às 17h do dia 12 de março e término às 11h do dia 3 de abril.

Há uma taxa de inscrição no valor de R$ 250, que poderá ser paga até 3 de abril em agências do Banco do Brasil. Aqueles que desejam solicitar a isenção da taxa precisam seguir alguns pré-requisitos: ser inscrito do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ser membro de uma família de baixa renda ou ser doador de medula óssea.

A carga horária varia de 20h a 40h semanais a depender do cargo pretendido. Das disposições totais, o concurso destina 14 vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e oito para pessoas com deficiência.

Como será a aplicação das provas?

O concurso será dividido em quatro etapas:

Prova Escrita (PE), eliminatória e classificatória;

Prova Didática (PD), eliminatória e classificatória;

Defesa do Plano de Atividades Acadêmicas (PAA), eliminatória e classificatória; e

Prova de Títulos (PT), apenas classificatória.

Segundo o edital, os candidatos serão divididos em dois grupos, e cada um vai fazer a prova escrita e a didática em duas semanas diferentes. A primeira está prevista para ser aplicada na semana entre 13 e 18 de julho, com a segunda prevista para a semana dos dias 3 e 8 de agosto.

Os participantes poderão conferir essas informações no mesmo site da inscrição até 27 de junho, para quem for fazer a prova na primeira semana, e até 18 de julho, para os da segunda semana.

Cronograma do concurso

Inscrição: 12 de março até 3 de abril

- Prazo para pedir a isenção: 12 de março até 17 de março

- Resultado da isenção: 19 de março

- Período previsto para aplicação das provas

Semana 01: 13 de julho a 18 de julho

Semana 02: 03 de agosto a 08 de agosto

- Resultado final: 19 de setembro

