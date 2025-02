Estudantes elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas receberão mensagem individualmente para cadastro de currículo

Estudantes elegíveis ao auxílio financeiro do Pé-de-Meia Licenciaturas receberão e-mails, mensagens de texto e notificações push do Ministério da Educação por meio do aplicativo Gov.br. A comunicação teria como objetivo recordar as etapas do programa, como cadastramento e matrícula nas instituições de ensino superior onde os candidatos foram aprovados.

A ação deve ser direcionada para os aprovados em cursos de licenciatura presenciais no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com nota superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo o MEC, a primeira comunicação será enviada aos estudantes com matrícula já realizada, que devem, até o dia 30 de março, cadastrar currículo na Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Além disso, os aprovados no Prouni e no Fies também devem receber comunicados em breve.

O que é o Pé-de-Meia Licenciaturas?

O Ministério da Educação (MEC) pagará bolsa de cerca de R$ 1.050 mensais a universitários que ingressarem no Ensino Superior para serem professores no Brasil.

Inicialmente, o Pé-de-Meia começou como um incentivo financeiro e educacional destinado a estudantes matriculados no Ensino Médio público. Ele funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Agora, os alunos que optarem por fazer licenciaturas poderão contar com a bolsa. "Ele já vai entrar na universidade com uma bolsa paga pelo governo. É uma forma de estimular", anunciou o ministro Camilo Santana na época do anúncio.

Além da bolsa, o universitário também terá uma poupança, a exemplo do Pé-de-Meia do Ensino Médio em curso no Brasil. “Quando ele for escolher o curso que vai fazer, ele vai poder pensar que se for pra licenciatura, ele já vai receber uma bolsa”, reiterou.