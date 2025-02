Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 13.994,78

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior. Veja:

Censo Estudantil

O Censo Cidades Estudantil Brasil 2025 abriu inscrição de concurso público de nível fundamental e médio em dez estados brasileiros, incluindo o Ceará. São ofertadas 3.156 vagas temporárias para realização do Censo Estudantil em cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Agente Recenseador, distribuídas nas áreas de Administração; Educação; Saúde; Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, com remuneração variando entre R$ 1.970,00 e R$ 2.100,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 07 de abril, pelo site da Omni Concursos Públicos, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 54,50 a R$ 68,50.

Quixeramobim

A Prefeitura de Quixeramobim anunciou a abertura de dois concursos públicos para preenchimento de vagas no quadro permanente da administração pública.

O primeiro edital publicado é voltado exclusivamente para a contratação de professores, com 45 vagas a serem preenchidas, enquanto o segundo contempla diversas funções em níveis médio e superior, com 47 vagas. Ambos os certames serão organizados pelo Instituto Consulpam.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da banca organizadora, o Instituto Consulpam até o dia 2 de março. A divulgação dos locais de prova ocorrerá próximo à data de aplicação dos exames.

>> Clique aqui para se inscrever o concurso para professores

>> Clique aqui para se inscrever no concurso para os demais cargos

ARCE

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) está com inscrições abertas para o concurso público de preenchimento de nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições seguem até as 16h do dia 26 de março, exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 200. O pagamento do boleto poderá ser feito até as 20h do dia 27 de março.

Os cargos são destinados a candidatos com nível superior completo em áreas específicas. A remuneração inicial é de R$ 7.675,53.

Concurso do MPU

O Ministério Público da União (MPU) está com 152 vagas abertas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas e unidades da federação, incluindo o Ceará. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja o edital

As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Seleção na Brisanet

A empresa Brisanet promove, na próxima segunda-feira (24), uma seletiva presencial para o preenchimento de 37 vagas no setor Comercial. As oportunidades são para o cargo de Promotor de Vendas, com atuação em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Pacajus.

A seleção será realizada em dois horários, às 9h e às 13h, na loja da Brisanet localizada na Avenida Santos Dumont, 3.000, no bairro Aldeota. Os interessados devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto e currículo impresso.

Marinha

A Marinha divulgou edital de concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições seguem até o dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão a ideologias terroristas ou extremistas.

>> Confira edital completo

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha.

Estágio no Bradesco

O Bradesco está com inscrições abertas para o programa de estágio de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre 16 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

A seleção é voltada para estudantes de nível superior – bacharelado, licenciatura ou tecnólogo –, cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo. A primeira fase da seleção vai até 12 de março, sendo composta pela inscrição no site do programa de estágio e a realização do “Desafio Online Mundo Bradesco”.

Programa de Aprendiz na Vivo

A Vivo está com inscrições abertas para o Programa de Aprendiz 2025 com vagas disponíveis em 11 estados, incluindo o Ceará. Ao todo, são ofertadas 200 vagas, sendo metade para pessoas negras.

Os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos e estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O processo seletivo será 100% digital.

As inscrições vão até o dia 07 de março e devem ser feitas pelo site do programa. Os selecionados serão admitidos em maio de 2025, e o programa terá duração de 12 a 14 meses.

