Inscrições para concurso do MPCE com salários de até R$ 7,4 mil terminam nesta sexta (21)

As inscrições para o concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) terminam nesta sexta-feira (21). O certame oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Ministerial e Técnico Ministerial, com salários que variam de R$ 5,2 mil a R$ 7,4 mil.

Os interessados devem confirmar a inscrição até as 18h pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. O prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição também se encerra hoje. As taxas são de R$ 110 para Técnico Ministerial e R$ 130 para Analista Ministerial.

Inscrições e reserva de vagas

A única vaga para contratação imediata é para Analista Ministerial com especialidade em Engenharia Ambiental. Já as oportunidades para cadastro de reserva abrangem as seguintes áreas:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Direito;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Psicologia;

Serviço Social.

O cargo de Técnico Ministerial exige formação em curso de nível superior, sem especificidade. Ambas as funções possuem carga horária de 30 horas semanais.

No certame, 10% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.

Provas e etapas do concurso

As provas objetivas contarão com 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva. As avaliações para ambos os cargos estão previstas para acontecer no dia 13 de abril.

Conforme o edital, podem solicitar isenção de taxa os doadores regulares de sangue, egressos do ensino público e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o site do Cebraspe.

