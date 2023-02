Inscrições para o Sisu 2023 começam nesta quinta-feira (16); veja como fazer

Começam nesta quinta-feira (16) as inscrições para o primeiro semestre de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC) até o dia 24 de fevereiro.

Para participar do processo seletivo é preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter feito o exame na condição de treineiro. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 28 de fevereiro.

No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções escolhidas durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Candidatos não selecionados em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda poderão disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Como acessar

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do Governo Federal. Aqueles que ainda não possuem cadastro devem criar uma conta na página gov.br para realizar a inscrição.

No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

O Portal Acesso Único disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.

Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação, “os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies”.