Aluna da USP que desviou R$ 1 milhão tranca curso de Medicina

Alicia Dudy Muller, 25, estudante da Universidade de São Paulo (USP) investigada por desviar quase R$ 1 milhão da comissão de formatura da Faculdade de Medicina (FMUSP), trancou o curso. A decisão foi tomada no último dia 24 de janeiro e confirmada pela USP à CNN Brasil e ao g1.

Segundo a CNN, com informações da defesa de Muller, o trancamento do curso de Medicina se deu "em virtude do linchamento moral" que ela estaria sofrendo desde que o golpe foi descoberto. "Infelizmente, seus pares, quase médicos, agindo dessa forma ao invés de aguardar a polícia e o Judiciário", disse a nota enviada ao portal.

Golpe

A estudante foi indiciada nove vezes pelo crime de apropriação indébita, por ter desviado R$ 927 mil dos fundos arrecadados para uma festa de formatura do curso de Medicina da USP.

No início do mês, a Justiça negou um pedido de prisão preventiva feito pelas autoridades policiais locais contra a estudante. A decisão foi na esteira do Ministério Público, que entendeu se tratar de um crime de estelionato e não de apropriação indébita. A polícia deve, portanto, retomar o inquérito.

Apropriação indébita : quando alguém se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção;

: quando alguém se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção; Estelionato: quando alguém obtém para si ou para outro vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Investigação

Segundo o g1, Alicia foi ouvida pela polícia no dia 19 de janeiro, em São Paulo, e confirmou que desviou o dinheiro que seria usado na festa por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada para o evento. Contudo, ela admitiu ter feito "aplicações ruins" e perdido valores.

Além disso, a estudante, que era presidente da comissão de formatura, afirmou que tentou recuperar o montante fazendo apostas em uma lotérica e assumiu que usou uma quantia em benefício próprio para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos.

Na semana passada, policiais foram ao apartamento da universitária para cumprir um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. Eles apreenderam, no local, aparelhos eletrônicos, um carro alugado e um caderno com anotações sobre o crime.

Além disso, foram encontrados e apreendidos 17 comprovantes sobre quantias em dinheiro que Alicia havia ganhado na loteria. Contudo, ela teria perdido mais do que arrecadado.

Quem é Alicia Muller?

A jovem nasceu em Itararé, no interior de São Paulo, e ingressou na Faculdade de Medicina da USP em 2018. Ela está no sexto ano do curso.

Na capital paulista, ela mora em um prédio na Vila Mariana, zona sul.