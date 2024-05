Força Nacional e policiais temporários vão conter saques e roubos no Rio Grande do Sul

Em meio a tiroteios e saques registrados no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, solicitou nesta terça-feira (7) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública mais homens da Força Nacional e acionou governadores dos demais estados do Sul para envio de efetivos policiais. O pedido foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O estado enfrenta uma tragédia provocada pelas chuvas e inundações desde o final de abril.

Serão enviados e mais 100 agentes da Força Nacional. Com isso, o contingente da força no estado chegará a 220. Outra medida será a contratação temporária de policiais da reserva.

“Eu determinei a abertura de edital, com chamamento urgente, que é um programa do estado que permite a contratação temporária de policiais que estão na reserva”, disse Leite, em entrevista à imprensa.

O governador afirmou que deverá haver chamamento de mil policiais para serem empregados também na segurança nas ruas, mas também em abrigos e outros locais com necessidade de reforço.

Em entrevista à TV Brasil, o superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, Aldronei Rodrigues, informou que maioria dos saques foi registrado, por enquanto, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com ele, grupos táticos de Santa Catarina e do Paraná chegarão à capital gaúcha para reforçar patrulhamento das cidades, junto com as forças policiais locais, como a Brigada Militar.

"Estamos dando um suporte e fazendo a segurança dos grupos de civis que estão atuando em resgate", disse.

Tragédia no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado, já deixaram 95 mortos, segundo novo balanço oficial divulgado na noite desta terça-feira (7). Ao todo, 131 pessoas estão desaparecidas em meio ao desastre, que começou a apresentar impactos graves desde o último dia 29 de abril.

A atualização do órgão cita ainda que 131 pessoas estão desaparecidas e há 372 feridos.

As chuvas, entretanto, já haviam iniciado no dia 27 de abril, quando municípios do Vale do Rio Pardo registraram também granizo e um forte volume de precipitação. A cidade mais afetada foi a de Santa Cruz do Sul, enquanto em Porto Alegre mais de 1,2 mil raios foram registrados.