Turista israelense morre ao tentar fugir de assalto no Rio de Janeiro

A turista israelense Alma Bohadana, de 22 anos, morreu ao tentar fugir de um assalto, na noite desta segunda-feira (6), na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o acidente teria acontecido enquanto a vítima e um homem, que seria companheiro dela, caminhavam pela rua do bairro. Ela teria avistado uma motocicleta e pulado assustada de uma mureta, perto da subida do Corcovado. As informações são do portal g1.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 19h, para socorrer uma mulher que teria caído em uma área de mata, de uma altura de cerca de 15 metros.

Em depoimento à polícia, o homem disse que ele e a vítima chegaram a ser abordados por uma van ou um carro vermelho, mas que não viu se havia alguém armado.

A delegacia de Homicídios da Capital está responsável pela investigação do caso e não descarta qualquer motivação para a queda. Uma das hipóteses levantadas pelos investigadores é a de que, momentos antes da queda, uma moto tenha passado pelo local.

A Polícia Militar pediu ajuda ao Consulado de Israel.