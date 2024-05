Com Aeroporto de Porto Alegre fechado, Anac libera operações comerciais em Canoas, no RS

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu, nesta sexta-feira (17), pela liberação da operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os voos estão suspensos no Aeroporto Salgado Filho, na Capital gaúcha, devido às enchentes, que também atingiram o equipamento.

Conforme noticiou o g1, apesar da deliberação do órgão federal, a medida ainda deverá ser oficializada em uma resolução, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o diretor-presidente substituto da Anac e relator do processo, Tiago Sousa Pereira, a autorização será válida enquanto estiverem suspensas as operações no Salgado Filho.

Ainda de acordo com a publicação, a operação na Base Aérea será feita pela empresa Fraport, concessionária responsável por administrar o aeroporto interditado.

A expectativa, pelo que informou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é de que sejam realizados, inicialmente, até cinco voos por dia. O número poderá ser ampliado conforme a necessidade.

Filho disse, na última semana, que a administradora já está preparando o local para dar início às operações em Canoas. Estão sendo instalados equipamentos de raio-x e escadas para acesso às aeronaves.