Motorista em Lamborghini persegue e colide com moto de ladrão de Rolex na Faria Lima, em São Paulo

Um motorista de uma Lamborghini verde teve seu relógio Rolex roubado por um motociclista na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, na tarde deste sábado (18), e em seguida perseguiu o condutor, batendo na moto. As informações são do g1.

Uma câmera de segurança registrou toda a movimentação. A Lamborghini estava parada em um semáforo, quando o motociclista se aproximou do veículo e roubou o relógio da marca Rolex, conhecida pelos itens avaliados em dezenas de milhares de reais.

Veja também País CFM prepara recurso contra decisão de Moraes que suspendeu resolução sobre aborto País Com Aeroporto de Porto Alegre fechado, Anac libera operações comerciais em Canoas, no RS

Ladrão fugiu deixando a arma

Após o roubo, o condutor da Lamborghini seguiu em alta velocidade em direção do motociclista e atingiu a moto, que caiu no chão. Um poste do semáforo também foi atingido.

Em seguida, o motociclista se levantou e fugiu do local, abandonado a moto. A arma de fogo usada pelo criminoso foi encontrada no local. A vítima não ficou ferida.