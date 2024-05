Loja onde animais morreram no RS foi alertada sobre risco de 'alagamento severo', diz shopping

O Praia de Belas Shopping afirmou que a Cobasi, cuja loja está localizada no subsolo do empreendimento em Porto Alegre, foi alertada sobre o "risco de alagamento severo". O shopping alegou ainda que "ofereceu toda a assistência necessária para o acesso ao local". A morte dos animais que estavam no pet shop foi confirmada nesta sexta-feira (17).

Dentro da unidade havia aves, peixes e roedores. No entanto, o estabelecimento não divulgou a quantidade exata de animais mortos. A assessoria de imprensa da empresa informou ao g1 que o local continua inacessível e totalmente alagado, com os animais já presentes na unidade antes da enchente.

A empresa informou que seus funcionários saíram da loja de forma emergencial, conforme orientações das autoridades devido ao início das enchentes na capital. A Cobasi afirmou ainda que "foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para sobreviver até o retorno dos colaboradores".

Em uma nota oficial, a empresa expressou pesar pelo ocorrido e justificou que "apesar das tentativas constantes nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido ao nível da água".

Nota da Cobasi

A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais. Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar.

A Polícia Civil está apurando eventuais responsabilidades sobre o caso. A partir de segunda-feira (20), funcionários da loja serão ouvidos e outras diligências serão realizadas.

Entenda o caso

A cheia histórica do Rio Guaíba, que atingiu 5,35 metros no dia 5 de maio, juntamente com falhas nas estações de bombeamento, fez com que a água subisse, invadisse a loja e resultasse na morte dos animais.

De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h deste sábado (18), 12.215 animais foram resgatados das inundações no Rio Grande do Sul entre o final de abril e a primeira quinzena de maio.

Nota do Praia de Belas Shopping

O Praia de Belas esclarece que comunicou o lojista em relação ao risco de alagamento severo da loja e ofereceu toda assistência necessária para o acesso ao local.