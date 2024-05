Influenciadora que associou tragédia no Rio Grande do Sul à 'macumba' é denunciada pelo MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou uma influenciadora digital, moradora de Governador Valadares, por associar a tragédia no Rio Grande do Sul - que já deixou mais de 150 mortos - ao grande "número de terreiros de macumba" que existe no Estado.

Michele Dias Abreu, de 43 anos, foi denunciada pelo MPMG pela prática e pela incitação de intolerância religiosa, por meio de publicação em rede social, previsto no artigo 20 da Lei n° 7.716/1989. A pena é de reclusão de dois a cinco anos.

Conforme o Ministério Público, a acusada publicou um vídeo no dia 5 de maio deste ano, com "afirmações discriminatórias e preconceituosas", que teve mais de 3 milhões de visualizações. Michele Abreu tem quase 32 mil seguidores no Instagram, onde se define como "apaixonada por Jesus".

"Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo", disse a influenciadora no vídeo, segundo o MPMG.

Na denúncia, a promotora de Justiça Ana Bárbara Canedo Oliveira afirma que, ao proferir esses dizeres, na condição de titular de perfil público e com milhares de seguidores, além de praticar o crime, a mulher também induziu outras milhares de pessoas à discriminação, ao preconceito e à intolerância contra as religiões de matriz africana.

A promotora de Justiça pede ainda, como medidas cautelares, que a mulher fique proibida de ausentar-se do país sem autorização judicial e de fazer novas postagens sobre religiões de matriz africana ou com conteúdos falsos relacionados à tragédia no Rio Grande do Sul.

Após a repercussão negativa da fala e a divulgação da denúncia do Ministério Público, Michele Dias Abreu tornou seu perfil no Instagram como privado.