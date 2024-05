Após chuvas, mais de 11 mil animais já foram resgatados em Porto Alegre

As intensas chuvas no Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões de pessoas em todo estado, com mais de 540 mil desalojados e 77 mil em abrigos. Mais de 82,6 mil pessoas foram resgatadas ao longo das últimas três semanas.

Mas a tragédia climática não tem atingido apenas os seres humanos. Até o momento, apenas na capital Porto Alegre, foram mais de 11 mil animais resgatados. As informações são do Metrópoles.

Entre os animais, estão cães e gatos, mas também cavalos, porcos, ovelhas, búfalos e aves. Apenas na Usina do Gasômetro — uma antiga usina localizada na capital gaúcha — foram feitos mais de 5 mil resgates.

Voluntária na triagem dos animais, Dani Miguel ressaltou a importância da ajuda para acolher os animais. Além de doações para os abrigos, as adoções ou oferecimento de lares temporários para os animais também são muito importantes.

"Muitos tutores ainda não têm casa, estão sem celular ou os abrigos não aceitam pets", explicou ela ao Metrópoles. Em alguns casos, os tutores ainda não conseguiram localizar os animais.

Para ajudar com isso, foi montada uma estrutura em um dos shoppings de Porto Alegre, o "Aubrigo Scooby". O abrigo tem ajudado no reencontro de tutores e cães perdidos. O reconhecimento pode ser feito tanto presencialmente como por meio de fotos nas redes sociais.

São mais de 250 cachorros vivendo apenas neste abrigo. No local, é possível realizar visitas e também oferecer lares temporários.

Confira informações sobre outros abrigos para animais resgatados em Porto Alegre e saiba como ajudá-los:

Shopping Iguatemi — 6º andar do estacionamento — Sabrina: (51) 99322-9754

Rua Cristiano Fischer, 420 — Gisele: (51) 99802-1475; ou Kin: (51) 98146-8890; ou Cristian: (51) 99283-1492

Praça Araribóia — Rua Saicã, 6 — Isabela: (54) 99166-4941

Sambódromo Porto Seco — Charles: (51) 98409-0246

IPA — Oscar Pereira — Andressa: (51) 99990-4290

Centro Humanístico — Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 — Kairuan: (51) 98431-7937; e Ágata: (51) 99292-4005

Abrigo Arca — Rua Soledade, 484, bairro Petrópolis — Jéssica: (51) 99337-6875; Laura: (51) 98317-5454

Escola Dom Henrique — Gonçalves Dias, 1022

Escola Santos Dumont — Rua Caeté, 328

Escola Estadual Porto Alegre — Rua João Dallegrave, 130 — Morro Santana

Abrigo na João Bastian, 277 — Luiza Nunes: (51) 99257-1266

Pavilhão da Restinga — Imperador Hiroito, 385 — Milena: (51) 99828-0730

Escola Jerônimo de Albuquerque — Rua Juarez Távora, 550 — Vila João Pessoa

Abrigo do Tio Toni — Jardim Carvalho — Rua Sargento Manoel Raimundo Soares, 753 — Joice: (51) 99265-1552

Kennel Clube — Costa Gama, 4198 — Amanda: (51) 99539-1261

Luiz Correa da Silva, 3200 — Tifflen: (51) 98244-8882

Eli Goraieb, 242 — Ponta Grossa — Isabela: (51) 99585-8791

CTG Roda de Chimarrão — Milena Costa: (51) 99249-0368