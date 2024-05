Bombeiros resgatam cavalo preso há 10 dias em terceiro andar de prédio no RS

Um cavalo ficou preso no terceiro andar de um edifício de um condomínio residencial em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado, nesta terça-feira (14), e resgatou o animal, que estava ilhado no local há 10 dias, segundo o síndico do prédio.

De acordo com informações do portal g1, bombeiros e veterinários alimentaram e deram água ao cavalo. Agentes informaram que o condomínio está vazio devido ao alagamento no local, em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. As autoridades ainda não sabem como o cavalo chegou ao apartamento.

Veja também País Entenda por que cães resgatados do RS continuam 'nadando no ar' mesmo após resgate País Médico Leandro Medice, encontrado morto em abrigo do RS, chefiou UTI na pandemia

"Provavelmente, em uma forma de alcançar um local seguro, o cavalo deve ter subido pela escadaria do prédio, conforme a água ia avançando, e ficou preso de certa forma nesse apartamento", disse o Capitão Gularte, do Corpo de Bombeiros.

TRAGÉDIA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas.

Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado nesta terça (14), foram registrados 149 óbitos, 112 desaparecidos, 76.483 pessoas e 11.002 mil animais resgatados. Mais de 79 mil pessoas estão em abrigos e cerca de 538 mil estão desalojados.