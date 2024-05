Médico Leandro Medice, encontrado morto em abrigo do RS, chefiou UTI na pandemia

Amigos e familiares do médico capixaba Leandro Medice, 41, que foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo (RS) na segunda-feira (13), disse que o profissional sempre se dedicou ao máximo para cuidar das pessoas, e chegou a chefiar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na pandemia de Covid-19. As informações são do Uol.

Leandro saiu no último fim de semana de Vila Velha, no Espírito Santo, para ajudar as vítimas das fortes chuvas em São Leopoldo. A uma suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito.

"Nos conhecemos no Samu e depois nos reencontramos no Hospital Evangélico. Eu estava como intensivista lá e ele era um dos meus plantonistas. Ele chefiava a UTI, e na pandemia se dedicou ao máximo todos os dias. Todos os colegas aplaudiam o trabalho dele. Hoje, nesse mesmo hospital, vivemos um clima de velório. Todo mundo abalado com essa fatalidade", disse ao Uol o médico Thiago Rodrigues.

O médico, com vasta experiência em fisioterapia, permaneceu no hospital como chefe da UTI até o fim de 2021, quando abriu o próprio instituto de estética com o companheiro e uma amiga. O local carrega o sobrenome de Leandro e se tornou uma referência no processo de implante capilar em homens e mulheres. O tratamento humanizado era destaque dos pacientes.

"Ele sempre fazia amizade com os pacientes. Estava sempre sorrindo. Se importava bastante com os resultados. Era amigo de todos", destacou o instrumentador cirúrgico estético Guilherme Augusto.

Médico não tinha histórico de doenças

Segundo o marido da vítima, o acupunturista João Paulo Martins, o companheiro não tinha histórico de doenças. Amigos também disseram que o médico esbanjava saúde e nos últimos dias chegou a passar por uma bateria de exames para saber como estava.

Leandro chegou no Rio Grande do Sul na manhã de domingo (12) e iria retornar para o Espírito Santo na noite da segunda-feira (13). Segundo João Paulo, o médico trabalhou o dia inteiro no domingo, fazendo atendimentos básicos para as vítimas das enchentes.

O capixaba viajou com três amigos para o estado gaúcho, mas decidiu dormir afastado durante a noite. "Leandro roncava um pouco e, por isso, preferiu dormir mais afastado dos amigos. Me contou que era tudo muito organizado, que conseguiram um colchão muito limpo e que já estava com saudade de mim", disse o marido.

Na manhã de segunda-feira (13), o médico não apareceu no ponto de encontro no horário combinado e as amigas do médico foram atrás dele. Quando o encontraram, ele já estava morto.