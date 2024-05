Médico de 41 anos sai para ajudar vítimas da chuva e morre em abrigo em RS

Um médico cardiologista, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (13), em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. As informações são do g1.

Ele foi identificado como Leandro Medice. O médico morava em Vila Velha, no Espírito Santo, e estava no estado como voluntário para ajudar as vítimas da chuva.

A suspeita é que Leandro tenha sofrido um mal súbito. Segundo o marido da vítima, o acupunturista João Paulo Martins, o companheiro não tinha histórico de doenças.

Leandro chegou no Rio Grande do Sul na manhã de domingo (12) e iria retornar para o Espírito Santo na noite desta segunda-feira (13). Segundo João Paulo, o médico trabalhou o dia inteiro no domingo, fazendo atendimentos básicos para as vítimas das enchentes.

O capixaba viajou com três amigos para o estado gaúcho, mas decidiu dormir afastado durante a noite. "Leandro roncava um pouco e, por isso, preferiu dormir mais afastado dos amigos. Me contou que era tudo muito organizado, que conseguiram um colchão muito limpo e que já estava com saudade de mim", disse o marido.

Na manhã de segunda-feira, o médico não apareceu no ponto de encontro no horário combinado e as amigas do médico foram atrás dele. Quando o encontraram, ele já estava morto.