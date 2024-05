Mãe e filha são resgatadas no RS após escreverem pedido de socorro com batom em janela

Uma mãe e sua filha foram resgatadas após usarem batom para escrever um pedido de socorro na varanda de casa, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As informações são do Uol.

Elas escreveram ''Perigo, SOS'' na sacada da casa onde moram, quando parte da residência já estava coberta pela inundação. Rosângela e Jade Bruckhoff disseram em entrevista à TV Globo que foram para Porto Alegre após o resgate.

Animais ficaram na residência

Ao deixarem a casa, mãe e filha tiveram que deixar sete gatos e dois cachorros para trás. No último sábado (11), os bombeiros conseguiram resgatar um deles.

Eldorado do Sul ficou 100% inundado com as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Dos 40 mil habitantes, pelo menos 25 mil tiveram que sair da residência.