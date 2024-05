Rua em Gramado sofre desmoronamento após chuva atingir a cidade; veja vídeo

Com as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, uma rua do município de Gramado, na região serrana do Estado, desmoronou, nesse fim de semana. O desabamento prejudicou a estrutura de imóveis, obrigando os moradores da localidade a saírem de casa.

Veja também País Rio Grande do Sul pode ter novas chuvas, e nível do Guaíba deve bater recorde País Como ficou o Aeroporto de Porto Alegre após enchente no RS? Veja imagens País Família ilhada em inundação escreve pedido de socorro com batom e é resgatada no Rio Grande do Sul

De acordo com o g1, a prefeitura da cidade gaúcha explicou que o asfalto cedeu devido a uma infiltração causada pelas chuvas. Como o desmoronamento atingiu casas, moradores da região tiveram que deixar suas residências por motivos de segurança.

Em vídeo compartilhado na rede social X, nesse domingo (12), é possível observar o pavimento da via completamente destruído. As imagens também mostram parte da estrutura de um imóvel comprometida pelo desabamento.

VEJA VÍDEO

Choveu mais de 200 mm nas últimas 48 horas na Serra Gaúcha e a situação é de alerta total para deslizamentos.



No bairro Piratini, em Gramado, um deslizamento de terra destruiu parte de una rua. Os moradores foram evacuados e estão em locais seguros. O local foi isolado pela… pic.twitter.com/VV7MOxKXLh — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 12, 2024

CHUVAS EM GRAMADO

Assim como os moradores de outras localidades do Rio Grande do Sul, a população de Gramado tem sofrido com as chuvas intensas que atingem o estado. Ainda segundo o portal de notícias, a Defesa Civil afirmou que seis barros e cinco áreas interioranas foram evacuados devido a infiltrações em imóveis e deslizamentos de terra.

Além disso, sete pessoas morreram devido aos deslizamentos e, até a divulgação do último boletim da prefeitura, no último sábado (11), 974 pessoas deixaram suas residências.