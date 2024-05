Como ficou o Aeroporto de Porto Alegre após enchente no RS? Veja imagens

Um dos principais do País, o Aeroporto Internacional de Salgado Filho, em Porto Alegre, está completamente fechado durante o mês de maio. A desativação temporária do terminal se dá pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e o cenário que antes era de intensa movimentação de passageiros, agora é local de múltiplos danos e prejuízos.

Em reportagem veiculada neste domingo no Fantástico, da TV Globo, só é possível chegar até as áreas internas do aeroporto de barco. A inundação se aproximou dos dois metros de altura no térreo do prédio do equipamento, que conta com três pisos.

Cheiro forte e animais mortos

O cheiro forte de alimentos em decomposição pelo abandono do aeroporto, bem como a quantidade de sujeiras na água, incluindo detritos de plástico e animais mortos, fazem parte da nova rotina - ainda que temporária - do local.

O volume de água que inundou Porto Alegre e a maioria das cidades do Rio Grande do Sul foi suficiente para ultrapassar o sistema de bacia de detenção do Salgado Filho. Ele funcionava como proteção a alagamentos, e danificou cabos de telefonia, internet e equipamentos aeroportuários específicos, como esteiras, monitores e balanças.

Legenda: Saguão do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. É possível observar a sujeira da água se acumulando pelos bancos do local Foto: TV Globo/Reprodução

Estrutura comprometida

Segundo reportagem do jornal Gazeta do Povo, a cada hora que passa há um potencial de dano maior à estrutura. O asfalto da pista e dos pátios, por exemplo, pode retornar com trincas e inchamentos.

Já o terminal de passageiros, que foi ampliado e reformado após concessão à Fraport, pode apresentar problemas no piso e na parte elétrica, hidráulica e equipamentos.

A reportagem também cita que há risco na estrutura do terminal, que pode até mesmo colapsar devido ao tempo submerso.

Legenda: Saguão do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Somente térreo foi atingido pela água, mas todo o aeroporto contabiliza danos estruturais importantes Foto: TV Globo/Reprodução

Voos cancelados

Há nove dias, o aeroporto do Porto Alegre está sem voos. Desde a decolagem para São Paulo (Congonhas), no último 3 de maio, às 20h10, não mais há mais movimentação. O painel do local mostra o cancelamento de todas as partidas e chegadas.

Segundo o engenheiro civil Luiz Afonso, os sistemas do Salgado Filho "estão todos absolutamente prejudicados". O especialista aponta que o tempo necessário para normalizar as operações no aeroporto "deve ser de alguns meses".

A Fraport, empresa alemã que administra o local, cancelou os voos no Salgado Filho pelo menos até o fim de maio. A concessionária administra, além do terminal de Porto Alegre, o Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins.

Legenda: Área externa do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Água cobre asfalto de acesso à área de cargas do aeroporto Foto: TV Globo/Reprodução

Voos em Canoas

Canoas, na Região Metropolitana da capital gaúcha, deve ser utilizada temporariamente, com cinco voos comerciais diários para a Base Aérea da cidade, que vem servindo como ponto de apoio para a ajuda às vítimas da região.

Governo está elaborando um plano emergencial para desviar mais de 100 voos que tinham Porto Alegre como destino para outros aeroportos do Rio Grande do Sul.