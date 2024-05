Mãe da bebê Agnes, gêmea levada pela enchente no RS, confirma morte da criança em desabafo

Gabrielli Silva, de 24 anos, publicou um relato sobre a filha Agnes, bebê gêmea de seis meses que estava desaparecida, neste domingo (12), Dia das Mães. Nas redes sociais, a jovem confirmou a morte da filha, que caiu de um barco de resgate em Canoas, cidade afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

"Como muita gente não foi capaz de respeitar meu luto e meu tempo vim aqui me pronunciar. Infelizmente, a história não acabou como queria, agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade e a lembrança vão fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça! A minha miss simpatia agora está no céu sorrindo para Deus, no colinho dele", escreveu Gabrielli, que publicou uma roupa da criança vazia ao lado de Ágata, irmão gêma de Agnes.

No relato, a jovem, que é mãe de outros três filhos, contou sobre a angústia de não saber onde a caçula estava. A família estava em um barco de resgate que transportava 14 pessoas, que virou e Agnes sumiu na água.

"Como vou continuar caminhando sem me culpar por tudo? Sei que ninguém teve culpa! ninguém! Muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salvar, a todos que estavam dando a vida para nos salvar, toda minha gratidão, vocês são meus heróis. A nossa luta diária de cada segundo de angústia acabou e agora você pode descansar no colo de Deus minha vidinha", continuou.

A mãe da bebê ainda disse que jamais irá esquecer a filha. "Minha tão sonhada Agnes, a mamãe nunca, jamais, vai deixar você ser esquecida, porque onde eu puder vou levar teu nome junto a Deus. Quando te abraçava pediu para Deus não deixar nunca eu esquecer os momentos de carinho, cheirinho, beijinhos. Te amo daqui à eternidade miss simpatia, e perdoa a mamãe por não ter conseguido ter te pegado filha, perdoa a mamãe, amor, me perdoa", concluiu.

Tragédia no RS

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas.

Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado neste domingo (12), foram registrados 143 óbitos, 125 desaparecidos, 76 mil pessoas e 10,5 mil animais resgatados. Mais de 81 mil pessoas estão em abrigos e cerca de 538 mil estão desalojados.