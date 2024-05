Mãe que procura bebê gêmea desaparecida diz que filha pode estar em hospital de Porto Alegre

Uma moradora de Canoas, no Rio Grande do Sul, divulgou nas redes sociais um pedido de ajuda para encontrar uma das filhas gêmeas, de apenas seis meses, que caiu do barco que resgatou a família da enchente no último sábado (4). Gabrielli Silva, de 24 anos, disse ter recebido notícias de que a bebê estaria internada em um hospital. As informações são do jornal O Globo.

A jovem contou que ela e os quatro filhos conseguiram ser retirados da casa onde moram, mas em determinado momento a embarcação, que levava cerca de 14 pessoas, virou e uma das meninas, chamada Agnes, não conseguiu ser resgatada. Depois, segundo, soube que a criança teria sido levada por uma ambulância.

Em nova publicação nesta quinta-feira (9), Gabrielli pediu a ajuda de pessoas que possam procurar a menina em unidades de saúde e hospitais em Porto Alegre e arredores. Segundo a mãe, a filha estava com um moletom rosa com corações brancos e um casaquinho colorido por cima.

"Pessoal, a informação mais recente sobre a Agnes é que ela estaria em um hospital porque ela saiu de ambulância. Então peço que se mobilizem, por favor, quem for procurar em hospitais em Porto Alegre e até mesmo fora de POA, onde que seja até achar minha menina", escreveu.

"Estou desesperada sem saber da minha filha desde o dia 4. Me ajudem, que meu presente de dia das mães seja a Agnes no meu colo!", disse ela.

Menina teria sido reanimada

Em entrevista à revista Crescer, Gabrielli contou que uma das gêmeas, chamada Ágata se afogou, mas foi sorrida e reanimada por agentes do Corpo de Bombeiros, e encaminhada para o hospital. Na ocasião, ela disse ter gritado que eram duas meninas, mas com o desespero e ausência de luz, por ser noite, Agnes acabou não sendo resgatada.

Os pais pedem para que as informações sobre o possível paradeiro da menina sejam enviadas para o Instagram da mãe: @gabrielli.silvaa.5.