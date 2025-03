Quem é Gabriel Monteiro? Relembre motivos que levaram ex-vereador à prisão em 2022

O ex-vereador Gabriel Monteiro deixou a prisão na noite da última sexta-feira (21) após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a saída do presídio de Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, ele terá de cumprir medidas cautelares como não deixar o Rio de Janeiro e usar tornozeleira eletrônica.

Veja também País Criança de 4 anos leva cocaína para escola e distribui entre colegas País 60 mil peixes geneticamente modificados que brilham sob luz ultravioleta são apreendidos pelo Ibama

Quem é Gabriel Monteiro?

Gabriel Monteiro, de 31 anos, é ex-PM e ex-vereador, sendo o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2020. Na época, concorrendo no PSD, ele recebeu 60.326 votos.

Em março de 2022, ex-assessores do político relataram episódios de assédio moral e sexual, além de agressões físicas. Gabriel negou as acusações e o caso foi analisado pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

O ex-parlamentar foi julgado por quebra de decoro parlamentar por encenação com uma menor de idade em um shopping center, agressão a um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa, área boêmia do Rio e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade.

Além disso, em maio de 2024, ele foi denunciado por abuso de autoridade pela invasão de dois centros de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

Legenda: Ana Carolina dos Santos Chagas publicou foto do esposo Gabriel em liberdade Foto: Reprodução/ Instagram

Publicação nas redes

Na noite da última sexta (21), após ficar preso por dois anos e 4 meses, ele apareceu nas redes sociais em uma foto publicada pela esposa, Ana Carolina dos Santos Chagas.

"Meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu anjo", escreveu ela na publicação. Agora, ele terá cinco dias para se apresentar à polícia para a colocação da tornozeleira, segundo solicitação da Justiça.