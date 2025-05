Saiba qual a cidade do Nordeste mais sustentável para viver bem

Você sabe o que uma cidade precisa ter para ser considerada sustentável? Para a plataforma Bright Cities, referência em diagnósticos urbanos no Brasil, é necessário saber equilibrar o crescimento econômico com as principais necessidades dos moradores.

Nessa perspectiva, a plataforma elencou os municípios mais sustentáveis do Brasil para viver e lançou o Ranking de Cidades Sustentáveis 2025. O evento ocorreu recentemente durante a exposição Smart City em Curitiba, Santa Catarina, e contou com a presença de líderes e especialistas comprometidos com o futuro urbano do país.

O diagnóstico é embasado em 43 indicadores da norma ISO 37120, distribuídos nos pilares: Prosperidade; Gestão; Bem-estar; Segurança e Infraestrutura e Serviços Básicos.

Cidades mais sustentáveis do Nordeste - 2025

No Nordeste brasileiro, dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, as consideradas mais sustentáveis neste ano, são:

1º lugar : Recife (PE);

: Recife (PE); 2º lugar : Fortaleza (CE);

: Fortaleza (CE); 3º lugar : Salvador (BA);

: Salvador (BA); 4º lugar : Campina Grande (PB);

: Campina Grande (PB); 5º lugar: Aracaju (SE).

Fonte: Ranking de Cidades Sustentáveis 2025, Bright Cities.

Fortaleza apareceu pela primeira vez no ranking este ano e figura em segundo lugar. Já Salvador, que está em terceiro, recebeu destaque por ter subido 52 posições em apenas um ano devido à queda de 12,48% na taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada mil nascidos vivos.

Recife, por sua vez, ocupa o primeiro lugar da lista pelo segundo ano consecutivo e se destaca pelo aumento da porcentagem do orçamento municipal investido em instalações culturais e esportivas.

Uso eficiente de recursos

Para ser considerada sustentável, a cidade precisa adotar práticas de promoção do uso eficiente de recursos, sejam eles financeiros, ambientais ou humanos, sem comprometer as gerações futuras.

O ranking da Bright Cities é baseado nos indicadores da norma ISO 37120, e, nesta edição, avaliou três novos indicadores: porcentagem da população da cidade desnutrida; porcentagem de áreas designadas para proteção natural e taxa de homicídio.

"O Ranking busca não apenas reconhecer positivamente as cidades que são referência nacional, mas também fornece uma ferramenta que possibilita entender e avaliar o progresso das cidades do Brasil em direção a um futuro mais sustentável e inteligente", explica a plataforma.