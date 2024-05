Idoso que cuidava de pitbull morre após ataque de cachorro no RJ

Um idoso de 77 anos foi atacado por um cão da raça pitbull e morreu na manhã do último sábado (11). O caso ocorreu dentro da propriedade onde a vítima trabalhava há apenas uma semana, na região do Cruzeiro, zona rural de Natividade, no Rio de Janeiro.

O homem, identificado como Jamiro Coelho Ferreira, foi socorrido de ambulância até um posto médico municipal e depois encaminhado para o Hospital São José do Avaí, onde foi submetido a uma cirurgia, mas morreu no local.

De acordo com informações do portal g1, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos dos Goytacazes no domingo (12) e liberado para sepultamento nesta segunda-feira (13). Ele foi enterrado às 9h no Cemitério municipal de Natividade, no bairro Liberdade.

Ataque violento

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, a vítima aparece gravemente ferida, com o rosto e braços dilacerados. O homem teve as orelhas arrancadas e as roupas rasgadas.

Segundo uma testemunha, uma das funções de Jamiro era alimentar o cão, criado desde filhote na propriedade. O animal sempre teria apresentado um perfil dócil, sem histórico de violência.

A Polícia Civil registrou o caso como fato atípico. O entendimento é que não houve crime porque o animal não saiu da propriedade.