Mais de 538 mil pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul; mortes chegam a 147

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 147 mortos e 538,2 mil desalojados por conta da tragédia das enchentes que assolam o estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na noite desta segunda-feira (13).

O boletim contabiliza mais de 2,12 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 127 pessoas e 806 ficaram feridas. Os nomes das pessoas mortas identificadas e as localidades dos óbitos podem ser consultados por meio do site da Defesa Civil estadual.

Mesmo com a alta dos índices, houve redução no número de pessoas que estão em abrigos no Rio Grande do Sul após terem suas casas atingidas pelas inundações. O índice passou de 81,2 mil neste domingo (12) para 77,4 mil nesta segunda-feira (13).

A diminuição pode ser explicada porque algumas pessoas conseguem retornar para suas casas ou conseguem instalações melhores em moradias de conhecidos e parentes, de acordo com o governo do RS.

A Defesa Civil aponta ainda que mais de 76,4 mil pessoas foram resgatadas, além de 10.814 animais. Atuam nesses salvamentos 27.651 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.

RODOVIAS BLOQUEADAS

O Rio Grande do Sul tem 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueios totais ou parciais devido às enchentes. Grande parte das interdições é nas estradas que passam pela Serra Gaúcha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos pontos interditados, 56 estão em rodovias federais. Na via que liga Nova Petrópolis a Caxias do Sul, uma ponte cedeu após o nível de água do rio aumentar.

A PRF aponta ainda que algumas vias liberadas podem ser fechadas novamente, principalmente levando em conta a tendência do rio Guaíba subir, podendo chegar à marca de 5,5 metros, e de outros rios do estado.