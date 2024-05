Whindersson pede ajuda a maior youtuber do mundo para apoio ao Rio Grande do Sul

Whindersson Nunes publicou, nesta terça-feira (7), uma mensagem voltada para o youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como ‘MrBeast’, em que pede ajuda para o Rio Grande do Sul. O estado sofre com enchentes que já deixaram pelo menos 90 mortos, segundo o último boletim da Defesa Civil.

O humorista utilizou as redes sociais para fazer um apelo ao criador de conteúdo norte-americano. Na postagem escrita em inglês, Whindersson marcou o youtuber e sugeriu uma colaboração entre eles voltada à situação.

“Ei MrBeast que bom falar com você pela primeira vez, espero que você esteja bem! Estamos passando por uma situação difícil no Brasil. É um país continental então nem sempre estamos preparados para algumas coisas, não que a culpa seja nossa, mas esse não é o ponto agora, podemos conversar para pensar em algo que possa ajudar meus amigos?”, ressaltou.

CONFIRA A POSTAGEM:

Considerado o maior youtuber do mundo, ‘MrBeast’ tem 256 milhões de inscritos em seu canal na plataforma. O influenciador é conhecido por realizar desafios com premiações em dinheiro, como o que simula a série ‘Round 6’, da Netflix.

Até o momento, não houve resposta de ‘MrBeast’. Com isso, vários seguidores também marcaram o youtuber nos comentários da publicação, na tentativa de que a mensagem chegue ao norte-americano.

SOLIDARIEDADE

Whindersson Nunes está envolvido com a causa do RS desde quinta-feira (2), quando chegou a oferecer ajuda aérea. O influenciador iniciou também uma vaquinha que arrecadou mais de R$ 1 milhão em doações, em menos de 24 horas, com o objetivo de ajudar as famílias desabrigadas do estado.

Na segunda-feira (6), o humorista anunciou que realizará um show de humor em Fortaleza para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes. Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação acontecerá no dia 25 de maio no estádio Presidente Vargas. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve, segundo Whindersson.