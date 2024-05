Ministério Público denuncia ex-vereador Gabriel Monteiro por abuso de poder

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi denunciado por abuso de poder pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A denúncia foi realizada em 29 de abril e divulgada nesta terça-feira (7). As informações são do portal Uol.

Na ação, o MP afirma que o ex-parlamentar teria invadido três casas de acolhimento no Rio de Janeiro em 2021. Uma equipe de filmagem teria acompanhado Gabriel e, em duas ocasiões, homens armados teriam participado das invasões, que aconteciam à noite.

O Ministério Público diz ainda que Monteiro e sua equipe entravam nas casas "sem qualquer ordem judicial, aviso prévio e autorização da direção, fora do horário e em desacordo com as normas da Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro".

Conforme a denúncia do MP, o ex-vereador entrou no dormitório de meninas na Instituição de Acolhimento Centro de Recepção Taiguara, "sem se preocupar com a privacidade das acolhidas". Todas elas tinham entre 12 e 18 anos.

A defesa de Gabriel Monteiro alega que todas as ações foram "pautadas na legalidade" e que ele tinha o direito e dever de fiscalizar os órgãos públicos e os abrigos.

PRESO POR ESTUPRO

Em 2022, a prisão de Monteiro foi determinada por força de mandado expedido pelo juízo da 34ª Vara Criminal no processo em que o ex-vereador é denunciado por estupro de uma jovem. O caso teria ocorrido no dia 15 de julho em uma casa de um amigo de dele, no Joá, na Zona Sul do Rio.

Conforme a vítima, ela conheceu o antigo parlamentar na reinauguração da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, e foi levada até a residência. Ela relatou que ele a empurrou na cama, colocou uma arma em seu rosto, segurou os braços dela e ainda lhe deu tapas na face, forçando a vítima a fazer sexo com ele, mediante violência.

O juiz que decretou prisão preventiva ainda determinou que os celulares e armas de fogo de Monteiro sejam apreendidos. Ele foi transferido para o Complexo Penal de Bangu.

O pedido para o acusado responder em liberdade foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro. O juiz Rudi Baldi, da 34ª Vara, declarou que a gravidade do crime, assim como a influência de Gabriel impede a mudança da prisão preventiva para ex-vereador responder em liberdade.