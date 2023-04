Gabriel Monteiro segue em prisão preventiva por decisão judicial

Gabriel Monteiro segue em prisão preventiva conforme decisão da Justiça do Rio de Janeiro. A defesa do ex-vereador havia pedido que ele respondesse em liberdade no processo em que é réu por estupro. O Ministério Público foi contra mudança.

O juiz Rudi Baldi, da 34ª Vara da Justiça, declarou que a gravidade do crime, assim como a influência de Gabriel impede mudança da prisão preventiva para ex-vereador responder em liberdade.

Preso por estupro

Em 2022, a prisão de Monteiro foi determinada por força de mandado expedido pelo juízo da 34ª Vara Criminal no processo em que o ex-vereador é denunciado por estupro de uma jovem. Gabriel teve o mandato cassado em agosto, após diversas acusações

O caso teria ocorrido no dia 15 de julho em uma casa de um amigo de Gabriel, no Joá, na Zona Sul do Rio. Conforme a vítima, ela conheceu o ex-vereador na reinauguração da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, e foi levada até a residência.

A mulher relatou que ele a empurrou na cama, colocou uma arma em seu rosto, segurou os braços dela e ainda lhe deu tapas na face, forçando a vítima a fazer sexo com ele, mediante violência.

O juiz que decretou prisão preventiva ainda determinou que os celulares e armas de fogo de Monteiro sejam apreendidos. Ele foi transferido para o Complexo Penal de Bangu.