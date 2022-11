Gabriel Monteiro tem prisão decretada pelos crimes de violação e assédio sexual

O youtuber já está preso desde do último dia 7 pelo estupro de uma estudante de 23 anos, na Cadeira Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Conforme o Ministério Público, ele teria forçado uma jovem a praticar relações sexuais após a inauguração de uma casa noturna, no dia 15 de julho.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, que aceitou a denúncia do MP.

Luis Armond, delegado que comandou a investigação do caso de estupro, contou que a denúncia chegou à Polícia por relatos de uma testemunha.

“Foi um relato forte de uma garota nova de 23 anos com detalhes. Quando eles chegam na casa, que é de um conhecido dele, as coisas foram para uma violência. Passou a ter uma violência real mesmo, uma aterrorização com arma como se fosse um brinquedo, mas para uma jovem a travou. E começou a ter as agressões. Essa vítima procurou uma médica particular e passou por um exame. A médica deu um parecer que ela chegou muito nervosa, apesar de não querer contar o que aconteceu. Ela foi orientada a tomar a pílula do dia seguinte e foi feito um teste que demonstrou a possibilidade dela estar com uma infecção sexualmente transmissível (IST)”, contou Luis Armond.

Denúncias

Outros dois casos de acusações de crimes sexuais contra Gabriel Monteiro são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os registros foram feitos por duas mulheres, na 42ª DP, um dia depois da prisão do ex-parlamentar.

Os casos ainda estão nas investigações iniciais, mas em pelo menos um deles, Gabriel é acusado novamente de estupro. A defesa disse desconhecer as denúncias.

Segundo noticiado pelo portal Extra, o caso que envolve a suspeita de estupro teria acontecido em junho de 2021. Uma assistente administrativa de 23 anos contou à Polícia que já conhecia Gabriel pelas redes sociais desde 2018. No dia da festa na antiga casa que o ex-vereador alugava, ele teria se aproximado dela, a acariciado e beijado, sem autorização, e a obrigado a fazer sexo oral. Assustada, a mulher declarou à polícia ter bebido para tentar esquecer o que aconteceu. Ela afirmou que acordou no sofá, com Gabriel nu. O ex-vereador teria levantado a blusa da jovem e retirado seu short. A mulher disse que ficou se debatendo, pedindo para ele parar. O segundo caso envolve o relato de uma mulher, também de 23 anos. Ela afirmou à Polícia ter iniciado um relacionamento com Gabriel após eles se conhecerem pelas redes sociais, em junho de 2020. A vendedora confirmou que trabalhou na campanha de Monteiro para vereador no mesmo ano, e relatou voltar de um ato de campanha quando Gabriel a teria obrigado a manter relações sexuais na frente do motorista, quando o carro trafegava pela ponte Rio-Niterói. A mulher disse ainda que durante a campanha, e o ex-vereador sempre a oferecia para fazer sexo com os seguranças. Ela também acusou o ex-vereador de ter apertado seu pescoço contra a parede, porque não concordava com o modo dele de pensar.