Preso acusado de estupro, ex-vereador Gabriel Monteiro se casa no Rio de Janeiro

Preso preventivamente desde o ano passado, devido acusações de estupro, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, se casou enquanto estava atrás das grades. Mantido na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste da capital fluminense, ele oficializou a união com Ana Carolina dos Santos Chagas.

Inicialmente divulgada pelo Portal Leo Dia nessa terça-feira (8), a informação foi confirmada tanto pelo pai do antigo policial militar, o deputado federal Roberto Monteiro (PL), quando por representante legal dele a veículos de comunicação nacional, como jornal O Globo e site Uol.

Conforme as fontes ligadas ao ex-parlamentar, o matrimônio foi realizado no dia 10 de maio. Segundo a publicação de Leo Dias, o casal vive em união estável desde setembro de 2022 e se casou em separação total de bens.

Quase dois meses após o início da relação, em novembro, Gabriel foi preso suspeito de violentar sexualmente uma mulher de 22 anos. A vítima afirma que foi obrigada a fazer sexo com o acusado, que teria a ameaçada com uma arma.

Ex-policial militar, ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas foi cassado pela Câmara Municipal em agosto do ano passado.

Preso por estupro

Em 2022, a prisão de Monteiro foi determinada por força de mandado expedido pelo juízo da 34ª Vara Criminal no processo em que o ex-vereador é denunciado por estupro de uma jovem. O caso teria ocorrido no dia 15 de julho em uma casa de um amigo de dele, no Joá, na Zona Sul do Rio.

Conforme a vítima, ela conheceu o antigo parlamentar na reinauguração da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, e foi levada até a residência. Ela relatou que ele a empurrou na cama, colocou uma arma em seu rosto, segurou os braços dela e ainda lhe deu tapas na face, forçando a vítima a fazer sexo com ele, mediante violência.

O juiz que decretou prisão preventiva ainda determinou que os celulares e armas de fogo de Monteiro sejam apreendidos. Ele foi transferido para o Complexo Penal de Bangu.

Recentemente, o pedido para o acusado responder em liberdade foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro. O juiz Rudi Baldi, da 34ª Vara, declarou que a gravidade do crime, assim como a influência de Gabriel impede a mudança da prisão preventiva para ex-vereador responder em liberdade.