Jojo Todynho namorou Gabriel Monteiro? Saiba os detalhes da briga envolvendo a artista

O ex-marido de Jojo Todynho, o militar Lucas Souza, disse nas redes sociais que a artista teve um envolvimento com o ex-vereador Gabriel Monteiro, que foi preso no último ano por suspeita de crimes sexuais. Após a repercussão da fala, a defesa de Monteiro negou qualquer relacionamento entre os dois em nota publicada nesta sexta-feira (11).

Depois da separação entre Jojo e Lucas, os dois passaram a trocar acusações por meio das redes sociais. Desta vez, o ex-marido da cantora disse que ela ficava em contato com o então segurança do ex-vereador Gabriel Monteiro por mensagens. As informações são do Uol Splash.

"Abro o Instagram da Jojo e (vejo) mensagem de Paulo. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro, e, por sinal, a Jojo teve um relacionamento com o Gabriel Monteiro. Ela me obrigava a falar com o Gabriel!", disse Lucas Souza. Foi nesse momento que o advogado de Gabriel, Sandro Figueredo, negou o envolvimento.

"Sempre teve um relacionamento de amizade com a mesma [Jojo], sendo certo que sua respeitosa postura de mulher casada jamais permitiu qualquer atitude que a desrespeitasse, não tendo nunca ocorrido um relacionamento íntimo entre Jojo Todynho e Gabriel", afirmou em nota.

Além rejeitar a afirmação, o advogado deve processar Lucas Souza por "crimes e danos" da declaração. "Diante das inverdades e dos crimes cometidos pelo Sr Lucas Souza, todas as medidas judiciais criminais e cíveis serão ajuizadas", afirmou.

Legenda: Nota publicada por advogado Foto: Reprodução/Instagram

Outras falas de Lucas

O militar também falou sobre o posicionamento político da cantora e a classificou como "bolsonarista de primeira"

"Maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, porque realmente, uma pessoa negra e gorda que veio de periferia. Tanto preconceito que sofreu e ser tão preconceituosa, arrogante e desumilde como você é. Bolsonarista de primeira, que odeia e fala mal de todos os artistas", completou.

Com a postua do ex, Jojo fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais com duração de 1h30 para comentar sobre o relacionamento.

A artista listou insatisfações e, entre elas, que Lucas não produzia espermatozoides e que por isso ela não conseguiu engravidar. Conforme Jojo, o médico disse que o problema de saúde foi ocasionado pelo uso de anabolizantes.

Insatisfações de Jojo

Somado ao fato de que não poderia engravidar, a cantora também afirmou desgostar de como era tratada durante as relações sexuais, quando era chamada de "princesa". "Eu gosto das coisas enérgicas (...) Sou safada, boto lingerie, faço graça", disse.

Mas Lucas, conforme Jojo, foi violento com as palavras ao chamá-la, por exemplo, de vagabunda. Isso teria acontecido quando ela foi a um jogo de futebol com uma amiga.

Jojo disse que o ex a desrespeitava na frente das amigas e tinha comportamentos reprováveis, como quando Lucas teria agredido um garçom, durante a lua de mel, por acreditar que o profissional tinha dado em cima de Jojo.