Jovem que acusa Gabriel Monteiro de estupro foi contaminada com HPV, aponta MP

A jovem de 23 anos que acusa o ex-vereador Gabriel Monteiro de estupro foi contaminada com HPV, segundo aponta a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O ex-parlamentar carioca foi preso nessa segunda-feira (7) suspeito pelo crime.

Conforme o órgão estadual, a vítima realizou um exame após a suposta violência sexual e constatou a presença do vírus. O Papilomavírus Humano é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), ou seja, tem como principal via de contágio o contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo. As informações são do jornal Extra.

Em depoimento, a jovem relatou que conheceu Gabriel Monteiro em 15 de julho deste ano, durante a reinauguração de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. Na ocasião, ela foi levada pelo parlamentar para a casa de um amigo, no bairro Joá, onde o estupro teria acontecido.

Ainda conforme a mulher, o então vereador a constrangeu ao lhe apontar uma arma antes das relações sexuais e chegou a agredi-la com tapas na região do rosto durante a relação. O político ainda teria se negado a usar camisinha, mesmo após o pedido da vítima.

Segundo a denúncia do MPRJ, o youtuber também teria tentado filmar o estupro, mas o celular estava descarregado.

Seguranças

A Polícia Civil também investiga qual a participação de quatro seguranças de Gabriel Monteiro no crime. Eles estavam na casa onde o estupro teria ocorrido e teriam questionado se a vítima gostaria de ir a uma delegacia registrar o caso.

Um dos seguranças chegou a procurar a polícia no decorrer das investigações, mas desistiu de prestar depoimento. Segundo apuração inicial, eles eram policiais da ativa ou da reserva.

"Saber qual foi o porquê que não tomaram uma atitude com aquilo. Ela nos relatou que antes deles chegarem na casa, os seguranças disseram que a vítima iria se arrepender de ter ficado com ele (Gabriel Monteiro)'. Depois do ocorrido, tomaram ciência e os seguranças até a questionaram se ela gostaria de ir à delegacia", disse o delegado Luis Armond, titular da 42ª DP.

Mandato cassado

O ex-policial teve o mandato de vereador cassado pela Câmara do Rio de Janeiro em 18 de agosto. A decisão foi tomada por 48 votos a 2, considerando quebra de decoro parlamentar. Conforme o g1, o vereador Chico Alencar (Psol) denunciou quebra de decoro parlamentar após o youtuber ser investigado por suspeita de estupro e assédio. Ele também é alvo de acusações por forjar vídeos nas redes sociais.

Devido à cassação, Monteiro se tornou inelegível pelo período de oito anos.

