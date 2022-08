Gabriel Monteiro admite em áudio se relacionar com menores de idade: 'gosto muito de novinhas'

Gabriel Monteiro (PL) admitiu que mantém relações sexuais com menores de idade. Em áudio, o vereador confirmou gostar "muito de novinhas", termo usado para se referir a meninas de "16, 17 aninhos". As informações são da TV Globo.

A gravação mostra o parlamentar conversando com um interlocutor sobre boatos na Barra da Tijuca e em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ao ver imagens de uma garota, Gabriel emenda: "Meu bebê, cara. Você vai conhecer ela hoje".

Em outro áudio, o vereador fala supostamente sobre uma jovem de 16 anos, que seria atleta de levantamento de peso. "Pegou, peguei. Comeu? Comi. Disposição, imagina ela dando (...). Um nível que o papai sempre pegou", fala Gabriel.

Para o vereador Chico Alencar (Psol), relator do processo contra o parlamentar na Câmara Municipal do Rio e que já teve acesso ao material, trata-se da "voz inconfundiível do Gabriel". "Parece que isso era um prazer dele, uma obsessão".

Cassação de Gabriel Monteiro

O plenário da Câmara dos Vereadores vota, a partir das 16h desta quinta-feira (18), o processo em que Gabriel Monteiro é acusado de quebra de decoro. A maioria dos parlamentares apoia a cassação do mandato, que depende de dois terços, ou seja, 34 votos.

O vereador é investigado no Conselho de Ética da Câmara por assédio sexual, forjar vídeos nas redes sociais e gravar relações sexuais com menores de idade.

Uma das testemunhas de acusação relatou que a adolescente filmada fazendo sexo com o vereador era recebida com músicas da Galinha Pintatinha "porque ela era menor de idade, ela era criança", disse a ex-assessora Luísa Caroline Bezerra Batista.

Já o ex-editor de vídeos, Matheus Sousa de Oliveira, afirmou que Gabriel Monteiro se vangloriava por se relacionar com menores, já que era "rico e bonito".

“Algumas delas iam até de uniforme lá. O próprio Gabriel mostrava para a gente que as garotas eram bem novas. Inclusive tratava isso como um grande feito na vida dele. Falava que a gente não conseguiria fazer aquilo ali nunca, porque ele é famoso, rico, bonito”, completou.