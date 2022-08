Menor filmada em vídeo íntimo com Gabriel Monteiro era recebida ao som de 'Galinha Pintadinha'

Testemunhas de acusação do vereador Gabriel Monteiro, no caso do processo de decoro parlamentar, afirmaram que, além de ter conhecimento da idade da adolescente filmada fazendo sexo com ele, o parlamentar a recebia em casa com músicas da "Galinha Pintadinha".

A informação consta em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro da ex-assessora Luísa Caroline Bezerra Batista, que trabalhou com ele por sete meses.

"Eu tenho foto com ela. Sempre frequentou [a casa de Gabriel]. Tanto é que, às vezes, chegava no estúdio onde a gente tava fazendo reunião... O Gabriel, ele juntava todo mundo pra querer ideia de vídeo (sic), mas na lógica dele. Daí, ela chegava, e o Rick Dantas colocava até a música da Galinha Pintadinha pra ele, porque ela era menor de idade, ela era criança", detalhou.

Em tempo, o pedido de cassação do mandato do vereador dele foi aprovado por unanimidade pelos sete vereadores que integram Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada na última quinta-feira (11) a partir do relatório final do vereador Chico Alencar (PSOL).

Acusações reafirmadas

Mateus Souza de Oliveira, ex-editor de vídeos, disse que o vereador já chegou a apresentar a adolescente que aparece no vídeo erótico como sua namorada.

“Um dia, a gente estava passando por lá e ele viu a garota. A garota ficou até meio sem graça. E ele virou para os amiguinhos e falou “Aquela lá é minha namorada. Aquela lá é minha namorada”. (…) Ela até pediu desculpas, depois, por não ter falado com ele; porque não queria que os demais soubessem”, contou.

Ainda segundo Mateus, o vereador se vangloriava por se relacionar com menores, já que era "rico e bonito".

“Algumas delas iam até de uniforme lá. O próprio Gabriel mostrava para a gente que as garotas eram bem novas. Inclusive tratava isso como um grande feito na vida dele. Falava que a gente não conseguiria fazer aquilo ali nunca, porque ele é famoso, rico, bonito”, completou.