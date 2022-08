Ex-empregada diz que adolescente filmada em sexo com Gabriel Monteiro tinha 'cara de criança'

A ex-empregada doméstica Sandra Neder, de 66 anos, usada por Gabriel Monteiro como atriz em "experimentos sociais", confirmou que era comum a presença da adolescente de 15 anos filmada fazendo sexo com o político.

"Essa menina ia quase todos os dias para a casa do Gabriel. Ela chegava de uniforme e almoçava lá. Tinha cara de criança. É impossível que Gabriel achasse que fosse maior de idade. Outras mulheres frequentavam o ambiente. Algumas circulavam entre o quarto dele e os outros cômodos apenas de calcinha e sutiã na frente de todos", relatou.

Sandra Neder, que também é mãe de um ex-assessor de Monteiro, foi citada no depoimento da atriz e roteirista de vídeos, Luísa Caroline Bezerra Batista, ao Conselho de Ética, responsável pela aprovação do pedido de cassação do vereador por sete votos a zero.

Segundo as investigações, Sandra participava de vídeos usados por Gabriel Monteiro para monetizar nas redes sociais. Em uma das cenas, na Lapa (RJ), ela interpretou uma idosa cega e cadeirante ameaçada pela filha.

Novas revelações

Luísa Caroline também revelou ao Conselho de Ética que o vereador recebia a adolescente em sua casa com músicas da "Galinha Pintadinha", "porque ela era menor de idade, ela era criança".

"Eu tenho foto com ela. Sempre frequentou [a casa de Gabriel]. Tanto é que, às vezes, chegava no estúdio onde a gente tava fazendo reunião... O Gabriel, ele juntava todo mundo pra querer ideia de vídeo (sic), mas na lógica dele", detalhou.

O pedido de cassação do mandato do vereador dele foi aprovado por unanimidade pelos sete vereadores que integram Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada na última quinta-feira (11) a partir do relatório final do vereador Chico Alencar (PSOL).