Ferroviário e Fortaleza garantem premiação com avanço na Copa do Nordeste; veja valores

Os times cearenses do Grupo A garantiram classificação às quartas de final da Copa do Nordeste de 2025. Deste modo, Ferroviário e Fortaleza conquistaram premiação da entidade por conta do avanço ao mata-mata e seguem vivos em busca do título regional.

Segundo o regulamento, os times que passam para a eliminatória ganham R$ 550 mil. O prêmio será acrescido do que receberam pela participação na fase de grupos, que tinha uma variação de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), distribuídos em quatro potes.

Legenda: Ferroviário e Fortaleza garantiram classificação às quartas de final da Copa do Nordeste Foto: reprodução / SrGoool

Na Cota 1, por exemplo, o Leão já tinha conquistado R$ 3,5 milhões, que agora foi ampliado e resultou em R$ 4 milhões para os times apenas no Nordestão. Já o Ferroviário iniciou na Cote 3, com R$ 2 milhões, que agora se transformaram em R$ 2,5 milhões. Vale ressaltar que todas as cotas são equiparadas no mata-mata.

O Ceará, no Grupo B, ainda não garantiu matematicamente a classificação, mas tem o cenário encaminhado. Com 10 pontos, aparece na 3ª colocação restando uma rodada, onde encara o Sampaio Corrêa-MA fora. Se vencer, avança. Em caso de empate, precisa que os demais adversários do grupo tirem um grande saldo de gols, já se perder, o Vovô segue com chances, mas precisa torcer por tropeços. Na premiação, o time alvinegro já ganhou R$ 3,5 milhões e pode ganhar mais R$ 550 mil se passar de fase.

Atual campeão, o Fortaleza tem três títulos da competição: 2019, 2022 e 2024. O Ceará também é tricampeão, com as taças em 2015, 2020 e 2023.

Legenda: O Ceará está na 3ª posição do Grupo B, restando uma rodada para o fim da fase de grupos Foto: reprodução / SrGoool

Premiações da Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,5 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, CSA e Sampaio Corrêa): R$ 2,6 milhões.

Cota 3 (Ferroviário, Náutico, Confiança-SE e Altos-PI): R$ 2 milhões.

Cota 4 (América-RN, Sousa-PB, Juazeirense-BA e Moto Club-MA): R$ 1,3 milhão.

Fase mata-mata