Premiação da Copa do Nordeste de 2025: veja valores e cotas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

A Copa do Nordeste de 2025 ampliou a premiação geral em 5% para a nova temporada. Com sorteio da fase de grupos realizado nesta terça-feira (15), Ceará, Ferroviário e Fortaleza conheceram os caminhos e podem projetar arrecadações, com cotas de participação e prêmios definidos na competição.

Vale ressaltar que os clubes são os únicos representantes locais nesta etapa - Maracanã foi eliminados na etapa preliminar. Pelo ranking de clubes, Vovô e Leão ficaram no Pote 1 do torneio com Bahia e Sport, o que resulta nas principais receitas da fase inicial: R$ 3,5 milhões. Já o Tubarão da Barra ficou no Pote 3, ganhando R$ 2 milhões.

Legenda: Os grupos da Copa do Nordeste foram definidos nesta terça-feira Foto: Divulgação / CBF

Em caso de classificação, o pagamento será equiparado no mata-mata. Os valores distribuídos igualmente nas quartas de final, semifinal e decisão (campeão e vice).

Atual campeão, o Fortaleza tem três títulos da competição: 2019, 2022 e 2024. O Ceará também é tricampeão, com as taças em 2015, 2020 e 2023.

Premiações da Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,5 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, CSA e Sampaio Corrêa): R$ 2,6 milhões.

Cota 3 (Ferroviário, Náutico, Confiança-SE e Altos-PI): R$ 2 milhões.

Cota 4 (América-RN, Sousa-PB, Juazeirense-BA e Moto Club-MA): R$ 1,3 milhão.

Fase mata-mata