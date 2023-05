Sport x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sport e Ceará voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (3), às 21h, pela grande final da Copa do Nordeste. O Alvinegro tem a vantagem para levantar mais uma "orelhuda" depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, na capital cearense. Com o apoio da torcida, na Ilha do Retiro, em Recife, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetra.

O Ceará vai embalado para o confronto depois de conquistar a primeira vitória na Série B. Diante do ABC, fora de casa, o Vozão venceu por 2 a 1, a partida que marcava a estreia de Eduardo Barroca. Para a decisão do Nordestão, o treinador contou com sete atividades e um jogo para conhecer o elenco alvinegro.

Do outro lado, Enderson Moreira também chega confiante na virada da sua equipe com o apoio do torcedor. O rubro-negro pernambucano poupou os titulares na estreia do time na Série B, quando ficou no 0 a 0 com o Novorizontino-SP, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Leão da Ilha tenta reverter retrospecto contra o Ceará na temporada.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pela rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

Pela Copa do Nordeste, as duas equipes se enfrentaram em duas oportunidades, com o Vozão levando a melhor nos dois jogos. Dos sete gols sofridos pelo Leão da Ilha na competição, cinco foram para o Ceará. Além do triunfo por 2 a 1, na final de ida do regional, o Alvinegro tinha superado o adversário na fase de grupos por 3 a 2, no PV.

Legenda: Willian Formiga, David Ricardo e Janderson marcaram os gols da vitória do Ceará contra o Sport, pela 3ª rodada do Nordestão Foto: Kid Júnior / SVM

O equilíbrio marca o duelo entre Ceará e Sport ao longo da historia. Foram 40 partidas entre as equipes, com 16 vitórias dos rubros-negros, contra 14 triunfos dos alvinegros, além de 10 empates. Nas partidas em Pernambuco, o Leão venceu 12 confrontos dos 18 realizados, soma-se ainda 3 vitórias do Ceará e 3 empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

HEGEMONIA DO REGIONAL

As duas equipes já protagonizaram a final da Copa do Nordeste em 2014. Na ocasião, o rubro-negro levantou seu terceiro e último título da competição. De lá para cá, muitas coisas mudaram, dentro e fora de campo. Ceará e Sport serão adversários pela Série B neste ano.

O Ceará conquistou a Copa do Nordeste em 2015 e 2020. Nas duas decisões, o Alvinegro foi superior ao Bahia. Esta é quinta vez que o Vozão chega na final, além dos dois títulos, a equipe já foi vice em 2014 e 2021. Em busca da terceira "orelhuda", o time de Porangabuçu terá apoio de mais de três mil alvinegros na Ilha do Retiro.

O Leão da Ilha chega para sua sétima final e de olho no tetracampeonato regional. Além do título sobre o Ceará, há nove anos, o clube pernambucano possui os troféus de 1994, conquistado sobre o CRB, e 2000, diante do Vitória. O rubro-negro já foi vice em 2001 e 2017, para o Bahia e, em 2022, para o Fortaleza.

DÚVIDAS E DESFALQUES

Com o retorno aos treinos com bola, o volante Caíque Gonçalves viajou com o grupo e é uma opção para Eduardo Barroca. O atleta trata lesão no joelho e desfalcou a equipe nos três últimos jogos do ano. Sem ritmo de jogo, o atleta deve iniciar no banco de reservas, com a titularidade na volância formada por Richardson e Arthur Rezende.

Os trabalhos não param. Seguimos na preparação! 🏁



📸 Fausto Filho / Ceará SC #CearáSC pic.twitter.com/5z6OU5TRxY — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 2, 2023

Um retorno ao time de Porangabuçu é a do zagueiro Tiago Pagnussat, que cumpriu suspensão contra o ABC, pela terceira rodada na Série B. Na Ilha do Retiro, o defensor deve fazer dupla com Luiz Otávio na defesa do Ceará.

Enquanto isso, Enderson Moreira tem dores de cabeça no ataque. O técnico, que já passou pelo futebol cearense, não poderá contar com os atacantes Facundo Labandeira e Fabrício Daniel, que estão lesionados. Por outro lado, o lateral-direito Eduardo e o meia-atacante Edinho voltaram aos treinos e devem ir ao jogo.

FICHA TÉCNICA | SPORT X CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data: 03/05/23 (quarta-feira)

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

4º árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (AL)

Var: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)