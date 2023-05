Ceará se torna maior campeão cearense da Copa do Nordeste; confira ranking de títulos

O Ceará Sporting Club se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife/PE, o Vovô garantiu mais um título regional, dessa vez nos pênaltis, agora assegurando taças em: 2015, 2020 e 2023. Um feito histórico, que coroa a campanha e o torna o 2º clube mais vencedor do ranking da competição.

No geral, o Vovô iguala o Sport com três títulos do Nordestão. No futebol cearense, se torna o maior campeão isolado, ultrapassando o Fortaleza (2x). Os maiores campeões são Bahia e Vitória-BA, ambos com quatro taças.

Com o título, o time alvinegro fatura também mais R$ 2 milhões. Ao todo, são R$ 6,4 milhões, em uma feito muito além do âmbito financeiro, mas de simbolismo, representatividade e consolidação de um novo momento em Porangabuçu: o Ceará se coloca como gigante mais uma vez, sendo campeão.

Ranking de títulos da Copa do Nordeste

Bahia: 4

Vitória-BA: 4

Ceará: 3

Sport: 3

Fortaleza: 2

América-RN: 1

Campinense-PB: 1

Sampaio Corrêa: 1

Santa Cruz: 1

Premiação do Ceará na Copa do Nordeste de 2023

1ª fase: R$ 3,2 milhões

Quartas: R$ 500 mil

Semifinal: R$ 700 mil

Campeão: R$ 2 milhões

Total: R$ 6,4 milhões