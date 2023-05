Ceará garante mais de R$ 6 milhões de reais em premiações com título da Copa do Nordeste de 2023

O Ceará é tricampeão da Copa do Nordeste. A equipe alvinegra perdeu para o Sport por 1 a 0 em jogo realizado nesta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2. O Alvinegro conquistou a taça, mas também embolsou uma premiação de R$ 6,4 milhões de reais. Este é o terceiro título do Vovô no Nordestão. Em 2015 e 2020 a equipe conquistou o torneio de forma invicta.

A lista para a distribuição de premiação é dividida em quatro cotas na fase de grupos. Ao todo, as equipes receberam R$ 34,8 milhões apenas nesta etapa. A distribuição considera o ranking da CBF. Na Cota 1, o Ceará embolsou R$ 3,2 milhões ao passar como primeiro do Grupo B, numa campanha com cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

Nas fases de mata-mata, os valores distribuídos são iguais para todas as equipes. O Alvinegro levou R$ 500 mil ao eliminar o Sergipe nas quartas de final e mais R$ 700 mil por vencer o Fortaleza na semifinal. Com o título, o Vovô soma ainda mais R$ 2 milhões de reais.

Fase de Grupos (R$ 3,2 milhões)

Ferroviário 3 - 0 Ceará

Ceará 2 - 0 Sampaio Corrêa

Ceará 3 - 2 Sport

CRB 1 - 1 Ceará

Fluminense-PI 2 - 5 Ceará

Ceará 2 - 0 Fortaleza

Vitória 2 - 0 Ceará

Ceará 3 - 1 Atlético-BA

Quartas de final (R$ 500 mil)

Ceará 3 - 1 Sergipe

Semifinal (R$ 700 mil)

Fortaleza 2 - 3 Ceará

Final (R$ 2 milhões)