Treinador que teve passagens pelo Ceará é condenado por STJD

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou sete pessoas por envolvimento em esquema de manipulação de resultados no jogo em jogo da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O grupo inclui Estevam Soares, que teve passagens pelo Ceará nos anos de 2010 e 2011.

O julgamento foi realizado nesta quinta-feira, 13, pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD após o fim do processo de inquérito comandado pela Polícia Federal. As investigações começaram após suspeita de fraude no duelo entre Patrocinense-MG e Inter de Limeira-SP, realizado no dia 01/06 do ano passado. A partida teve como resultado a vitória do time limeirense por 3 a 0 com três gols ainda na primeira etapa. O jogo, segundo a acusação, foi armado por pessoas ligadas ao Patrocinense, visando acordo com investidores.

RESULTADO DAS CONDENAÇÕES:

Segundo as investigações, Estevam, técnico da Patrocinense na época, sabia do esquema. Com a condenação, ele vai ter que a pagar multa de R$ 20 mil.

Estevam Soares (técnico do Patrocinense): multa de R$ 20 mil

Dodô (auxiliar do Patrocinense): multa de R$ 10 mil

Richard Bala (zagueiro do Patrocinense): suspenso por 720 dias e multa de R$ 25 mil

Felipe Gama (goleiro do Patrocinense): suspenso por 549 dias e multa de R$ 20 mil

Dener (lateral do Patrocinense): multa de R$ 2,5 mil

Anderson Ibrahim Rocha (dirigente): banimento do esporte e multa de R$ 50 mil

Marcos Vinícius da Conceição (investidor): banimento do esporte e multa de R$ 25 mil

TRAJETÓRIA ESTEVAM SOARES E PASSAGENS PELO CEARÁ:

Estevam Soares tem 58 anos e começou sua trajetória como jogador na base do Guarani de Campinas. Durante a carreira como zagueiro, jogou em equipes como São Paulo, Bahia, Sport e Vitória. Após se aposentar dos gramados em 1994, tendo como seu último clube o Primavera-SP, virou técnico do Gama-DF em 2003.

Com passagens por Ponte Preta, Palmeiras - tendo alcançado a 4a classificação do Brasileirão em 2004 -, Coritiba e Botafogo. O treinador assumiu o Ceará em junho de 2010 depois da saída do PC Gusmão, que assumiu o Vasco na pausa do campeonato para a Copa do Mundo - o Vovô era líder da competição até o momento. Na oportunidade, o treinador teve 6 jogos com quatro empates e duas derrotas no ano da volta do time para elite do Campeonato Brasileiro.

Na sua segunda passagem, em 2011, Estevam Soares substituiu Vágner Mancini. Tendo, mais uma vez, um retrospecto apagado, foi novamente demitido após acumular cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O Alvinegro, inclusive, foi rebaixado para Série B no fim do ano.