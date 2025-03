Bruno Ferreira prega atenção no Ceará para Clássico-Rei: 'não podemos errar'

Destaque da classificação do Ceará contra o Confiança-SE, Bruno Ferreira vai cheio de moral para as duas decisões do Campeonato Cearense. O goleiro destacou a preparação alvinegra que tem a melhor defesa da competição e a ansiedade para seu segundo clássico-rei, como titular, vestindo a camisa alvinegra.

"É outro jogo, como clássico é, não pode errar. Todos sabemos que tem que dar o algo a mais, tem que ter aquela corrida a mais, a falta precisa, o chute no gol preciso, na hora de tirar a bola também. Clássico é uma surpresa e eu espero não ser surpreendido", destaca o camisa 94. Bruno Ferreira goleiro do Ceará

Por ter feito melhor campanha no estadual, o Ceará tem vantagem de ser mandante no segundo duelo. Com isso, os torcedores tricolores é que vão ter direito a uma maior capacidade da Arena Castelão neste primeiro jogo. Bruno Ferreira apontou a estratégia que o time de Léo Condé deve adotar nos 90 minutos iniciais do confronto.

"Como é mando do rival, a gente precisa saber sofrer no momento certo. Atacar as dificuldades do adversário que o Léo Condé vai passar, porque toda equipe tem virtudes e dificuldades, como a nossa também. Acredito que quem conseguir melhor resultado no primeiro jogo, vai com uma vantagem boa para o último jogo. Esperamos fazer um resultado importante logo na primeira partida", avalia o arqueiro.

OPORTUNIDADE NA META

Com 30 anos, o arqueiro que subiu com o time alvinegro ano passado, aproveita as oportunidades da nova temporada. Em 2025, Bruno atuou em nove partidas, tendo sofrido gol em quatro vezes neste recorte. Destaque com a camisa do Caxias nas penalidades pelo Gauchão de dois anos atrás, o goleiro teve seu primeiro destaque neste fundamento contra o Confiança-SE, na Copa do Brasil.

"Acredito que nenhum atleta, tanto goleiro, quanto jogador, quer que a decisão vá pros pênaltis. Todo atleta quer ser campeão durante os 90 minutos. Como foi agora na Copa do Brasil, a gente se preparou, fizemos nossa parte de estudar o adversário. Mas o que a gente quer é passar nos 90 minutos, mas se não der, estamos preparados pros pênaltis", ressalta o goleiro.

MELHOR DEFESA DO CEARENSE

O Vozão atuou em sete partidas pelo Cearense, tendo a melhor defesa com apenas três gols sofridos. Bruno Ferreira esteve embaixo da meta em quatro desses jogos, diante de Barbalha e Fortaleza, na fase de grupos, além de dois duelos contra o Maracanã, pela semifinal. A única vez que teve a defesa vazada foi no Clássico-Rei.

"A gente ali atrás evita o gol, quando estamos bem e não tomamos gol, estamos mais pertos das vitórias. Isso vem acontecendo e, bom, estamos bem, no meu ponto de vista e espero continuar assim, porque a gente sabe do poderio do rival no ataque, que tem ótimos jogadores. Esperamos fazer um grande jogo defensivamente", destaca.

Depois de avançar na Copa do Brasil, o time alvinegro tem apenas dois treinos para encarar o Fortaleza, na primeira decisão do estadual. As equipes entram em campo no sábado (15), às 16h30, na Arena Castelão.