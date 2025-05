Corinthians x América de Cali pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo A da Sul-Americana. O jogo será na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

O Timão é o 3º colocado com 4 pontos e precisa vencer para entrar na zona de classificação. Na Série A, o Corinthians é o 8º com 10 pontos e vem de vitória diante do Internacional por 4 a 2 em casa.

O time colombiano é o vice-líder do Grupo com 5 pontos. No Campeonato Colombiano, o time é o líder com 33 pontos, um a mais que o Atlético Nacional de Medelín.

ONDE ASSISTIR

SBT, ESPN e Disney+



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

América de Cali:

Soto; Candelo, Bocanegra, Mosquera e Mena; Carrascal Cavadia; Barrios, Quintero, Romero; Holgado. Técnico: César Farias