Oscar anuncia aposentadoria do futebol: 'meu coração parou por dois minutos, foi um susto'

Com passagem pela Seleção Brasileira e Chelsea, Oscar anunciou a aposentadoria do futebol aos 34 anos. A decisão foi comunicada de forma oficial neste sábado (4) através de um vídeo divulgado nas redes sociais do São Paulo, onde tinha contrato até o fim de 2027.

A medida foi tomada pelo jogador após um susto ocorrido durante exames realizados no fim do ano passado. Na ocasião, o então meia sofreu um mal súbito durante atividades e ficou na UTI para a investigação do problema, posteriormente diagnosticado como uma síncope vasovagal.

"Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio, foi um susto. Hoje estou melhor para falar sobre isso aí. Minha pressão foi baixando, meu coração parando, depois fizeram massagem cardíaca", relatou.