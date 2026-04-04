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Oscar anuncia aposentadoria do futebol: 'meu coração parou por dois minutos, foi um susto'

O meia sofreu mal súbito após um treino no São Paulo no fim de 2025

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:31)
Jogada

Com passagem pela Seleção Brasileira e Chelsea, Oscar anunciou a aposentadoria do futebol aos 34 anos. A decisão foi comunicada de forma oficial neste sábado (4) através de um vídeo divulgado nas redes sociais do São Paulo, onde tinha contrato até o fim de 2027.

A medida foi tomada pelo jogador após um susto ocorrido durante exames realizados no fim do ano passado. Na ocasião, o então meia sofreu um mal súbito durante atividades e ficou na UTI para a investigação do problema, posteriormente diagnosticado como uma síncope vasovagal.

"Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio, foi um susto. Hoje estou melhor para falar sobre isso aí. Minha pressão foi baixando, meu coração parando, depois fizeram massagem cardíaca", relatou.

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