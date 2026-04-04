Fluminense (PI) X Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário estreia na Série D, neste sábado (4), contra o Fluminense (PI). A partida será disputada no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 16h.

Onde Assistir

O jogo não terá transmissão com imagens.

Palpites

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Como chega o Ferrão

Após um jogo equilibrado diante do Fortaleza e uma boa atuação com vitória sobre o Maranhão, pela última rodada do Nordestão, o Ferroviário chega em alta. Os comandados de Nuno Pereira deixaram uma boa impressão recente.

Dentro das suas possibilidades, o treinador português passa a ter mais tranquilidade para trabalhar, principalmente com o intervalo maior entre as partidas após o fim do Campeonato Cearense.

Para o confronto, Nuno não poderá contar com Ciel. O atacante retornou ao clube após passagem pelo CSA, mas ainda não teve o nome publicado no BID. Por outro lado, o zagueiro Kaio Bahia surge como opção. A tendência é da manutenção da mesma equipe que venceu o Maranhão.

Como chega o Flu

O Fluminense (PI) vive um momento delicado na temporada. A equipe não vence há sete jogos, acumulando cinco derrotas e dois empates no período.

A sequência negativa culminou na saída do técnico Flávio Araújo. Para o lugar dele, chegou Ito Roque, que fará apenas sua segunda partida no comando da equipe.

Prováveis escalações

Fluminense (PI)

Arthur Gazze; Ray, Kelvin, Gabriel Biloca e Kelson; Rian Rennê, Raimundinho e Carrijo; Reny, Léo Carvalho e João Vitor. Técnico: Ito Roque

Ferroviário

Victor Brasil; Jefferson Geo, Iago Fabrício, Bruno Miranda e Pedrinho; Luan, Lucas Black e Brayan; Yair Mena, Carlinhos e Camilo. Técnico: Nuno Pereira

Arbitragem

Árbitro: José Henrique de Azevedo Júnior (MA)

Assistentes: Francisco Railton Araújo Sousa e André da Silva Andrade (PI)

Quarto árbitro: Rafael de Sousa Santos (PI)