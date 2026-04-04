Atlético de Madrid x Barcelona: confira onde assistir, horário e escalações
A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol
O futebol europeu tem um dos principais clássicos neste sábado (4): Atlético de Madrid x Barcelona, às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano. O confronto é válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol e tem peso na luta pelo título nacional.
Na tabela de classificação, o Barcelona é o líder, com 73 pontos. Já o Atlético de Madrid surge em 4º, com 57. O Barça luta pela taça e tenta abrir diferença para o vice-líder Real Madrid, que tem 69. Já os comandados de Diego Simeone tentar se firmar no G-4 para garanir vaga na Champions League.
No 1º turno, no estádio Camp Nou, o Barcelona venceu por 3 a 1. Os gols foram de Raphinha, Dani Olmo e Ferrán Torres - Álex Baena descontou.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).
Prováveis escalações
- Atlético de Madrid | Musso; Molina, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Baena e Lookman; Álvarez e Griezmann. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Barcelona | Joan García; Araujo, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Ficha técnica | Atlético de Madrid x Barcelona
- Competição: 30ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026
- Local: Estádio Metropolitano, em Madrid, na Espanha
- Data: sábado, 04 de abril de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Árbitro: Busquets Ferrer (ESP)