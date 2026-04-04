Fortaleza bate o Juventude no Castelão e vence a primeira na Série B
Leão deixou o Z4 após vencer o time gaúcho com gols de Maílton e Ryan
O Fortaleza venceu a 1ª na Série B. O Tricolor de Aço bateu o Juventude por 2x1 no Castelão na tarde deste sábado (4), pela 3ª rodada.
Os gols do Leão foram marcados por Maílton, aos 18 do 1º tempo e Ryan, aos 45 do 1º tempo. O Juventude diminuiu com Alan Kardec, aos 5 do 2º tempo.
Com o resultado, Leão chegou aos 4 pontos, deixando o Z4. A equipe leonina está provisoriamente em 8º, mas precisa esperar os outros 9 jogos para saber a colocação que termina a 3ª rodada.
Pela 4ª rodada, o Leão visita o São Bernardo-SP, no dia 12, domingo, no estádio 1º de Maio.
Mas antes disso, o Leão joga pela Copa do Nordeste, na quarta (8), às 21h30 contra o Ceará.
Como foi o jogo
O jogo começou já com um lance polêmico aos 2 minutos. O goleiro Jandrei sai jogando errado no tiro de meta, Pochettino intercepta de cabeça e Luis Fernando marca para o Leão. Mas o gol foi anulado, já que pela regra, o jogador do Fortaleza interceptou o tiro de meta antes que a bola saísse da área.
O Juventude respondeu aos 4 minutos, em cabeçada pra fora de Messias.
Foi quando aos 12 minutos, Safira derrubou Luis Fernando dentro da área. O lance não foi marcado em campo, mas o árbitro Rafael Claus foi ao VAR e marcou. Três minutos depois, Maílton bateu e fez para o Leão: 1x0.
O Juventude assustou aos 29: Safira ajeitou e Luan Martins soltou a bomba e a bola passou raspando a trave.
Aos 37, Lucas Gazal marcou pegando a sobra de mais uma falha da defesa do Juventude, mas estava impedido.
Aos 41, o time gaúcho assustou em finalização na grande área tentando de bicicleta, mandando por cima do travessão.
Foi quando aos 46, o Leão ampliou, em mais uma falha bisonha da defesa do Juventude: Raí Ramos dominou errado, a bola ficou com Ryan, que invadiu a área, driblou Messias e bateu na saída de Jandrei: 2x0.
A etapa final começou com o Fortaleza atacando. Aos 3 minutos, Luiz Fernando ajeitou para Lucas Emanoel, que finalizou para defesa de Jandrei.
Mas depois disso, só deu Juventude. Aos 5 minutos, o Juventude diminuiu: após cobrança de escanteio, Alan Kardec cabeceou e marcou de cabeça.
Aos 6, Fábio Lima cruzou e Wadson cabeceou pra fora, com muito perigo.
Aos 7, Fábio Lima arrancou e finalizou no canto para defesa de Brenno.
Aos 15, Fábio Lima invadiu a área e bateu para grande defesa de Brenno.
O Juventude chegou de novo, agora com Luan Martins, que arriscou de fora da área e bola passou raspando a trave, aos 24.
O Leão só criou algo aos 28, com Mailton cruzando na área e Luiz Fernando cabeceando e mandando no travessão.
O jogo ficou com o controle do Fortaleza e teve dois gols anulados por impedimento, com Rodriguinho e Miritello.
E o Juventude teve a chance ao empate aos 50 minutos em finalização de longe de Carlinhos que Brenno fez grande defesa.
Com o jogo até os 52, o Leão conseguiu segurar o resultado e a primeira vitória na Série B.