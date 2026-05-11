Às vésperas do Clássico, Copa do Brasil tem impacto financeiro e anímico para Ceará e Fortaleza

A Copa do Brasil vai interromper a semana do Clássico-Rei com jogos decisivos para Ceará e Fortaleza. Os dois rivais vão tentar a classificação para as oitavas de final do torneio em condições totalmente diferentes. O avanço, no entanto, vale muito para ambos.

Para o Tricolor, eliminar o CRB significa seguir bem adiante da meta traçada no início da temporada. O estabelecido era chegar à quarta fase. Já foram quase R$ 7 milhões arrecadados e se seguir adiante colocará mais R$ 3 milhões na conta.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Castelão, o Fortaleza precisa apenas de um empate no Rei Pelé, em Maceió, para avançar mais uma fase da Copa do Brasil. O Leão pode até perder por um gol de diferença e ainda classificar nos pênaltis, porém quer resolver no tempo normal até mesmo para manter a sequência invicta, que já dura 9 jogos.

Confirmar classificação e aumentar o número de partidas invicto também vai garantir confiança alta para o elenco comandado por Carpini para tentar quebrar um tabu de 14 jogos sem ganhar do Ceará. O duelo entre os rivais está marcado para domingo (17).

Para dar moral

Um avanço às oitavas de final tem um peso ainda maior para o Ceará. O alvinegro vive um momento difícil, com três derrotas consecutivas, queda na classificação da Série B e pressão para cima do técnico Mozart. A classificação traria uma trégua por parte da arquibancada, principalmente visando o Clássico-Rei de domingo.

Eliminar um time de Série A do Brasileiro e em condição de virada, já que o Vovô perdeu o jogo de ida por 2 a 1, seria uma demonstração de força, de um clube empenhado em reagir, em dar uma resposta às cobranças dos alvinegros.

A fase de oitavas de final foi a meta estabelecida pela diretoria alvinegra na competição. Alcançá-la é ponto importante para quem não cumpriu o traçado para a Copa do Nordeste e viu o título do Campeonato Cearense escapar. Sem falar que a premiação de R$ 3 milhões também tem seu impacto para o Vovô.

Encarar o Galo com força total tendo um clássico pela frente na Série B é algo desafiador. Mozart precisa entender os contextos e medir cada decisão. O duelo na Copa do Brasil pode ter reflexos diretos para a partida de domingo.